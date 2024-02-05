الزمالك يكشف عن مدة التعاقد مع سيف جعفر بعد عودته من بيراميدز

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك، رسميا، مع سيف جعفر لاعب الفريق السابق الذى رحل لفريق بيراميدز قبل أن يعود للزمالك .

وجاءت مدة التعاقد بين الزمالك وسيف جعفر لثلاث مواسم ونصف مقبلة، تبدأ من شهر يناير الجاري بفترة الانتقالات الشتوية .

وخاض فريق الزمالك تدريباته على ملعب النادي اليوم الإثنين، وشهد المران قرار من المدرب جوزية جوميز، بتصعيد محمد السيد وعمار ياسر ثنائي فريق 2005، للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز يوم 19 من الشهر الجاري .