أرسنال يكرم ضيافة ليفربول بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال فوزا كبيرا على ضيفه ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الإمارات في إطار منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل بوكايو ساكا هدفًا رائعًا في الدقيقة 14، بعدما تلقى كاي هافيرتيز تمريرة طولية من منتصف الملعب نجح في صناعة انفراد وسددها على مرمى ليفربول لكن أليسون بيكر صدها لترتد إلى بوكايو ساكا الذي سددها في المرمى.

واصل ليفربول ضغطه على مرمى أرسنال، وقبل نهاية الشوط بلحظات، تمكن لويس دياز من صناعة فرصة على مرمى أرسنال وسددها لترتد إلى جابريل ماجاليس وتدخل المرمى.

وفي الشوط الثاني، أضاف جابرييل مارتينيلي الهدف الثانى لأرسنال في الدقيقة 67 من زمن المباراة بعد خطأ فادح من الحارس البرازيلى أليسون بيكر، وأطلق لياندرو تروسارد رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان ديك- ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: كورتيس جونز- ماك أليستر- ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: كودي جاكبو - لويس دياز- ديوجو جوتا.

وبهذه النتيجة، واصل ليفربول صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة فيما تقدم أرسنال للمركز الثاني برصيد 49 نقطة.

