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الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس الجامعة يشهد ختام ثاني دورات المركز الجامعي للتطوير المهني

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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سلمت جامعة دمياط  اليوم الأحد شهادات للطلاب المتدربين بمركز التطوير المهني بالجامعة بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن إتمام الدورة التدريبية الثانية  مهارات التوظيف(EST) ,Round2" من خلال تقديم طرق تفكير ناجحه وخبرات متكامله والتي يتم تطبيقها طول مدة التدريب باستخدام منهجية فريدة.

يشار إلى أن المركز يقدم خدماته المجانية لطلاب جامعة دمياط والخريجين من خلال دورات تدريبات فنية متخصصة مثل : دورة مهارات التوظيفEST وتدريب التسويق الرقمي DM، وإدارة المشروعاتPM، والتقنيات المالية ورقابة الجودةQC، وإدارة التسويق وسلاسل الإمداد وإدارة الموارد البشريةHR وتقنيات الأعمال والمبيعات واللغة الانجليزية وغيرها من التدريبات المجانية الأخري، بالإضافة لخدمات الإرشاد المهني والتي تهتم بتوفير ورش عمل للطلاب والخريجين حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وتنمية مهارات المقابلة الشخصية والبحث عن فرص عمل مع إتاحة وتقديم فرص توظيفية متنوعة مثل ملتقيات ومعارض التوظيف.

الأمريكية للتنمية الجامعة الأمريكية بالقاهرة التسويق الرقمي الدورة التدريبية الثانية