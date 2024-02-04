اتحاد الكرة يستقبل الشناوي بعد عودته من رحلة علاجية في ألمانيا

استقبل مسئولو اتحاد الكرة، اليوم الأحد، بمقر الجبلاية، محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بعد عودته من رحلة العلاج في ألمانيا.

ووصل محمد الشناوي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية وتواجد في اتحاد الكرة، واستقبل مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم حارس مرمى منتخب مصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا.

وكان محمد الشناوي تعرض لإصابة بخلع في الكتف خلال مشاركته مع منتخب مصر في منافسات كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة، قبل عودته للأراضي المصرية لاستكمال مرحلة التأهيل.