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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

كأس الملك.. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة لمواجهة الفيصلي في ربع النهائي

اتحاد جدة
اتحاد جدة
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أعلن مارسيلو غاياردو المدير الفنى لفريق اتحاد جدة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الفيصلى، وذلك بعد قليل على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الملك.

وجاء تشكيل فريق اتحاد جدة كالتالى:
حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.
خط الدفاع: تركي الجعدي، أحمد حجازي، حسن كادش، عبدالله العليان.
خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيهو، فيصل الغامدي.
خط الهجوم: صالح العامري، رومارينهو، عبدالرازق حمدالله.

وتأهل اتحاد جدة إلى هذا الدور بعد تغلبه على نادي الخلود بركلات الترجيح، بينما بلغ الفيصلي الدور ذاته بعد تغلبه على الطائي بهدفين مقابل لا شئ.

الجدير بالذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلتحق بكلا من الهلال والنصر والخليج في الدور نصف النهائي من البطولة.

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