الدوري الإيطالى.. هيلاس فيرونا يهاجم نابولى بنوسلين

أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على معلب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق هيلاس فيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.

خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا، دييغو كوبولا، بافل داويدوفيتش، خوان كابال.

خط الوسط: أوندري دودا، سوات سيردار، توماس سوسلوف، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش.

خط الهجوم: تيجاني نوسلين.



ويحتل نابولى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.