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الأحد 04 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدوري الإيطالى.. هيلاس فيرونا يهاجم نابولى بنوسلين

هيلاس فيرونا
هيلاس فيرونا
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أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على معلب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق هيلاس فيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.
خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا، دييغو كوبولا، بافل داويدوفيتش، خوان كابال.
خط الوسط: أوندري دودا، سوات سيردار، توماس سوسلوف، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش.
خط الهجوم: تيجاني نوسلين.
 

ويحتل نابولى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.

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