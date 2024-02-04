الدوري الإيطالى.. هيلاس فيرونا يهاجم نابولى بنوسلين

أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق هيلاس فيرونا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نابولى، وذلك بعد قليل على معلب " دييغو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الإيطالى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق هيلاس فيرونا كالتالي:
حراسة المرمى: لورينز مونتيبو.
خط الدفاع: جاكسون تشاتشوا، دييغو كوبولا، بافل داويدوفيتش، خوان كابال.
خط الوسط: أوندري دودا، سوات سيردار، توماس سوسلوف، مايكل فولورونشو، داركو لازوفيتش.
خط الهجوم: تيجاني نوسلين.
ويحتل نابولى المركز التاسع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بينما يحتل فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 17 برصيد 18 نقطة.