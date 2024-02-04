برقم الجلوس.. محافظة دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين و الصم وضعاف السمع العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ..

وتقدم لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسى ٣١٩٠٣ طالب وطالبة، حضر ٣١٥٢٧ طالب ،نجح منهم ٢٨٠٧٦ طالب بمعدلات نجاح بلغت ٨٩.١% ، كما تقدم لامتحانات القسم المهنى ٥٣٢ طالب وطالبة حضر ٥٠٣ طالب ، بنسبة نجاح ٨٤.٦% وبنسب نجاح ١٠٠% لامتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين والصم وضعاف السمع..

وتقدمت " محافظ دمياط " بأصدق التهانى لابنائها وبناتها من الطلاب الأوائل ، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية سارت بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد تم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لاعتمادها وإعلانها عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بدمياط.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ٢٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة للموارد المائية والرى بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة ١٢٤١ متر مربع، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى من المرحلة الأولى للموجة ال٢٢

وأضافت " محافظ دمياط " ان اجمالى الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ١١٠ حالة بمناطق مختلفة بمساحة اجمالية ٩٠٢٥.٥، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة ، وشددت " الدكتورة منال عوض " على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي

لينك النتيجة

‏https://www.mediafire.com/file/yx7kn7s53vnubev/%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25AC%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A9_%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25B5%25D9%2584_%2