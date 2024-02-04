الطائرات الأوكرانية تقصف 12 منطقة لتمركز قوات روسية خلال الساعات الماضية

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن طائراتها قصفت 12 منطقة لتمركز القوات الروسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "في الـ 24 ساعة الماضية، ضربت طائرات قوات الدفاع 12 منطقة تجمع لأفراد روس، ما تسبب في تدمير صاروخًا جويًا موجهًا من طراز كيه-59، وعشر طائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131 وثلاث طائرات استطلاع بدون طيار من طراز كيه-59 ".

وذكر البيان أنه:" تم وقوع ستة وستين اشتباكًا قتاليًا خلال الـ 24 ساعة الماضية عندما شن الروس غارتين صاروخيتين و65 غارة جوية و53 هجومًا صاروخيًا متعددًا على مواقع قواتنا ومستوطناتنا، ما تسبب في وقوع اشتباكات وجرحى بين السكان المدنيين كما تدمرت وتضررت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى".

وأضاف البيان أن أكثر من 110 مستوطنات في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون وميكوليف تعرضت لقصف مدفعي.

وعلى محور ليمان، صد الجنود الأوكرانيون ثماني هجمات روسية بالقرب من غابات سيريبريانسكي وبيلوهوريفكا في منطقة لوهانسك، وتيرني ويامبوليفكا في منطقة دونيتسك.

وعلى محور باخموت، صدت قوات الدفاع الأوكرانية ثلاث هجمات بالقرب من بوهدانيفكا وكليششيفكا بمنطقة دونيتسك.

وفي الوقت نفسه، يواصل الجنود الأوكرانيون إلحاق خسائر في القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الروسية، مما يؤدي إلى إرهاق الروس على طول خط المواجهة بأكمله.