المرأة تتحمل ارتفاع درجة حرارة الجسم أكثر من الرجل.. دراسة تكشف الأسباب

كشفت دراسة حديثة عن بعض الأسباب التى تساعد النساء على تحمل ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل أكبر عن الرجال.

كما قالت الدكتورة يكاتيرينا ديميانوفسكايا أخصائية طب الأعصاب فى تصريحات صحفية لها، إن من أهم الأسباب هو ان جسم المرأة اكثر قابلية للتكييف مع ارتفاع درجة حرارة الجسم وان هناك عدة أسباب أخرى أولهم فترة الاباضة والتى تجعل ارتفاع فى حرارة جسم المرأة يصل بمقدار 0.5- 0.7 درجة مئوية وفي النصف الثاني من الدورة الشهرية أي أن حالة الحمى الخفيفة معتادة لدى النساء.

وبالإضافة إلى ذلك غالبا ما يكون وزن المرأة أقل من وزن الرجل الأشخاص الذين كتلة جسمهم منخفضة يسهل عليهم التعامل مع الحمى بفضل النقل الحراري (الحمل).

كما يؤثر في هذه العملية هرمون الأستروجين الأنثوي والذي يضمن الاستجابة المناعية السريعة للعدوى.

وعلاوة على الأسباب الفيسيولوجية هناك مسببات نفسية لهذه الظاهرة فمثلا المرأة أكثر اهتماما بصحتها مقارنة بالرجل.