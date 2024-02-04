وفاة شاب إثر أزمة قلبية في شقته بقصر النيل

توفي شاب في العقد الثالث من عمره، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بقصر النيل.

وصرحت جهات التحقيق المختصة بالكشف الطبي على شاب عثر عليه متوفي في شقته بقصر النيل والتصريح بدفنه عقب الانتهاء من الصفه التشريحية للمتوفى لمعرفة سبب الوفاة.

كان ورد بلاغًا لقسم قصر النيل من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة في ظروف غامضة بدائرة القسم. على الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

تبين من المعاينة أن الجثة لشاب عُثر عليه يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية، ووفاتها أثر أزمة قلبية وفاة طبيعية لايوجد شبهة جنائية.

تم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.