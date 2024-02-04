اليوم.. محاكمة جمال اللبان وآخرين بتهمة الاستيلاء على 73 مليون جنيه

تنظرمحكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، جلسة محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، في اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر.

كانت نيابة الأموال العامة العليا، قد أحالت جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في قضية تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ73 مليون جنيه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم بصفته موظفًا عامًا مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ 73 مليونًا ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) المملوك لجهة عمله.