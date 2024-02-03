سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ومدفعيته، مساء اليوم السبت، سلسلة غارات مكثفة على جنوب قطاع غزة، تركزت على مناطق متفرقة من محافظة خان يونس، مما أسفر عن استشهاد 107 فلسطينيين وإصابة 165 آخرين خلال 24 ساعة.

وأفادت مصادر طبية وصحفية وفي قطاع الدفاع المدني، بأن طائرات الاحتلال الحربية، قصفت منطقة حي المنارة جنوب شرق خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل في منطقة ميراج.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقًا، ما أدى إلى إصابة أحد النازحين، وإلحاق أضرار مادية بأقسام المستشفى، كما طال القصف محطة وقود قرب المستشفى، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة نحو 6 آخرين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في حارة قشطة بمدينة رفح، كما استشهد طفل وأصيب آخرون في استهداف شقة سكنية ببرج حسن سلامة في حي الجنينة شرق رفح.

وأكدت مصادر طبية، أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 107 شهداء و165 جريحًا.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الاحتلال قصف أبراجا سكنية في حي الرمال بمدينة غزة، حيث أدى القصف إلى اندلاع النيران في أحد الأبراج السكنية المستهدفة، خاصة أن حي الرمال من بين أحياء مدينة غزة التي تعرضت لدمار كبير أثناء العدوان، جراء القصف العنيف الذي تعرض له.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرضًا زراعية قرب منطقة الجعفراوي جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 27.238 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.