اقرأ غدًا في «البوابة».. غارات إسرائيلية مُكثفة تضرب جنوب غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 4 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

غارات إسرائيلية مُكثفة تضرب جنوب غزة.. استمرار المساعى الدبلوماسية للتوصل إلى هُدنة جديدة طويلة الأمد

رئيس البرلمان العربى: خطة تحرك لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات

الجيش الإسرائيلى يواجه تحديات نفسية كبيرة.. «يديعوت أحرونوت»: الأرق والقلق والذعر.. أعراض جديدة تظهر على الجنود

عقوبات أمريكية جديدة على طهران.. استهداف كيانات فى إيران وهونج كونج داعمة لبرامج الطائرات دون طيار والصواريخ

رئيس القيادة الإلكترونية للحرس الثورى المسئول عن الهجمات السيبرانية على قائمة العقوبات

بعد مقتل 3 جنود فى الأردن.. أمريكا تنفذ ضربات انتقامية فى العراق وسوريا

انتصار رمزى لكييف.. محكمة العدل تُعلن اختصاصها بالحكم على الحرب الروسية فى أوكرانيا

حادث طعن جديد فى فرنسا.. إيطالى من أصل مالى يصيب ثلاثة أشخاص فى محطة مترو بباريس