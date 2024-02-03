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السبت 03 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

هيثم شعبان يقود الكرخ لثمن نهائي كأس العراق

هيثم شعبان
هيثم شعبان
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 تأهل فريق الكرخ العراقي، بقيادة المدير الفني المصري هيثم شعبان، إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العراق، بعد الفوز على فريق الكوفة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بالدور الثاني للبطولة. 

وكان هيثم شعبان تولى تدريب فريق الكرخ العراقي، منذ أيام قليلة، ونجح في قيادة الفريق للوصول إلى هذا الدور بعد الفوز على فريق الرمادي بهدف دون رد، في مباراة دور الـ 32.

 وكان هيثم شعبان يسير بخطى ثابتة مع فريق الداخلية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، قبل أن يتلقى عرضا من فريق الكرخ العراقي، ويخوض تجربة عربية جديدة، بعد أن عمل من قبل في نادي الحزم السعودي.

هيثم شعبان بقيادة المدير الفني المصري هيثم شعبان بطولة كأس العراق فريق الكرخ العراقي