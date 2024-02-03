الجيش الأردني ينفي مشاركته في الغارات الجوية الأمريكية داخل العراق

قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم السبت، أن سلاح الجو الملكي لم يشارك في الغارات الجوية، التي نفذتها القوات الجوية الأمريكية، داخل الأراضي العراقية.

وأكد المصدر العسكري ردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أنه لا صحة للتقارير الصحفية التي تم تدوالها صباح هذا اليوم حول مشاركة طائرات أردنية في العمليات التي نفذتها طائرات أمريكية داخل العراق، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية تحترم سيادة العراق الشقيق، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن مع الدول العربية كافةً.

وأهابت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بالإخوة المواطنين عدم تناول الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.