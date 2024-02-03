برنامج بدني خاص لـ"علي معلول" استعدادا لشباب بلوزداد الجزائري

وضع الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج بدني لتجهيز على معلول الظهير الأيسر للفريق بعد انتظامه في تدريبات المارد الأحمر مساء الخميس الماضى على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وانضم معلول للتدريبات عقب انتهاء مشاركته مع منتخب تونس في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

كان الأهلى قد خاض معسكر إعداد خارجيًّا في مدينة عجمان بالإمارات، تخللته مواجهتان وديتان أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

وتعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغانى وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، ويتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.