انطلاق بطولة القرى والأحياء في مراكز الشباب بدمياط

انطلقت اليوم الجمعة أولي اللقاءات الرياضية للقري والاحياء علي ملعب مركز شباب مدينة فارسكور في دمياط حيث كانت المباراة الأولي بين فريقي مركز شباب فارسكور والناصرية وفوز فريق مركز شباب فارسكور بنتيجة 8/2 و المباراة التالية بين فريقي مركز شباب كفر العرب وعزبة الجامع وفوز مركز شباب كفر العرب نتيجة 2/0 والمباراة التالية بين فريقي مركز شباب شرباص وميت الشيوخ وفوز مركز شباب شرباص نتيجة 2/0.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تبدأ من اليوم الجمعة الموافق 2/2 وتنتهي الجمعة الموافق 9/2 وتعتبر ضمن خطة النشاط الرياضي للعام المالي 2023/2024 حيث تهدف إلى اكتساب مهارات اللياقة البدنية والرياضية والصحية للأعضاء ومدي التواصل بين أعضاء مراكز الشباب حيث يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

أكد دكتور وليد الشاذلي علي أننا نعمل جميعا في منظومة واحدة لخدمة المجتمع كلا في اختصاصه ، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات و مديرية الإسكان لخدمة الهيئات الشبابية والرياضية في نطاق محافظة دمياط .



يهدف مشروع مونديال حياة كريمة لتوفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ، وذلك لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى ، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية في دمياط.

قال الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، ان مديرية الشباب والرياضة تواصل دورها في نشر التوعية الثقافية من خلال مبادرة "الوعى حياة" بمحافظة دمياط حيث تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ،بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف (مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) ومديرية الشباب والرياضة بدمياط ( إدارة الشباب)تنفيذ ندواتها التثقيفية بمركز شباب مدينة دمياط بمشاركة ١٠٠ عضو من فتيات وشباب أندية الفتاة والتطوع بمحافظة دمياط