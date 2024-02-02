هنا الزاهد تعلق على صورتها : "كأنها لوحة قديمة"

نشرت الفنانة هنا الزاهد على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة جديدة لها لتشارك بها جمهورها والمتابعين على صفحتها.

وعلقت على الصورة "كأنها من لوحة قديمه"، وظهرت من خلال الصورة بنظرة متأملة وملامح ترتسم على وجهها فى حالة شرود للذهن وكأنها لوحه فنية بريشة أحد الفنانين".

وبعد نشر الفنانة هنا الزاهد الصورة، إنهالت التعليقات من الجمهور ورواد السوشيال ميديا وجاءت أبرزها "شبه الموناليزا بس بصيتى لتحت ليه، صورة رائعة بجد، فعلاً شبه لوحه فنيه بجد، شبه صورة عندنا فى البيت".

شاركت الفنانة هنا الزاهد فى الموسم السينمائى الماضي بفيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، رحاب الجمل، محمد انور، بيومي فؤاد، أوس أوس، والإخراج أحمد عبد الوهاب.

كما شاركت البطولة الدرامية مع الفنان أحمد السعدني فى مسلسل "سيب وانا اسيب"، مع كوكبة كبيرة من النجوم أبرزهم ايه سماحة، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، يارا جبران، محمود البزاوى، أحمد سلطان، تأليف رنا أبو الريش، والإخراج وائل إحسان.