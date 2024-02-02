نباتات أنقذت البشرية بعد اكتشاف أهميتها في صناعة الدواء

خلق الله عز وجل لكل داء دواء من الطبيعة والنباتات والعلم الذي وصل إليه الإنسان استطاع اكتشاف أغلب الأدوية التي تعالج جميع الأمراض وهناك عدة أنواع من النباتات ربما يعرفها الناس وبعضها لم يسمع عنها من قبل ساعدت في إنقاذ البشرية وعلاج الأشخاص من أمراض عدة وأنقذت الكثير من الموت بعدما تم شفائهم من المرض الذي كان لم يوجد له علاج في وقت سابق حتى اكتشف العلماء والخبراء النبات وتحويله لدواء، وتبرز «البوابة نيوز» قائمة النباتات المعجزة.

-الزعفران:

من النباتات باهظة الثمن ولكن يدخل في علاج المشاكل الطبية بقي عام ١٥٠٠ قبل الميلاد وجد على بردية مصرية قديمة أنه استخدم لعلاج الروماتيزم والتورم، ومن وقتها استخدم لعلاج أمراض أخرى منها النقرس وحمى البحر المتوسط والتهاب التامور.

-نبات الطقسوس:

النبات عبارة عن شجرة واستخدمت في علاج مرض السرطان بعدما دخلت في عقار "باكليتاكسيل" وبعدة أبحاث طويلة أنشأ المعهد الوطني للسرطان في عام ١٩٥٥ أبحاث طويلة للوصول لعلاج للمرض حتى اختبر ٣٠ ألف نبات حتى توصلوا لهذا النبات في الستينات في المحيط الهادىء الذي يعتبر مادة سامة للخلايا السرطانية.

-القنب ساتيفا:

نبات القنب بالرغم من البعض يربطها بالماريجوانا إلى أنه استخدم كدواء مفيد لمرضى الايدز كمحفز للشهية ومضاد للقيء.

-قفاز الثعلب:

كان يستخدم كعلاج لمرضى القلب حيث يعمل على إبطاء معدل ضربات القلب ولكن تم وقفه لأنه يحتوي على مؤشر علاجي ضيق ويسهلتناول جرعة زائدة فيؤدي لكارثة طبية.



-جذور الأفعى:

من النباتات الشهيرة باستخداماتها الطبية وسجل كعقار لأول مرة عام ١٧٥٥ وتم استخدامه للدغات الأفاعي والحمى ومشاكل الأمعاء واستخدمه مهاتا غاندي كمهدئ للأعصاب وفيما بعد استخدم لعلاج السكر المرتفع في الدم وضغط الدم وظهر نتائج له كمضاد للاكتئاب.

-اليبروح:

استخدم في صناعة الادوية لأكثر من داء منها مضاد للطفيليات والتطهير وعلاج السرطان وعلاج لدغات الأفاعي.

-القنب:

واحد من اشهر النباتات التي استخدمت قديما في علاج الأمراض المتعددة مثل الحمى والتخلص من السموم بالجسم وأصبح فيما بعد شائع في علاج مشاكل الأمعاء والرئة والجلد والكلى والوذمة ومع التطور تصبح يستخدم في علاج أمراض العين والتليف الكيسي.

-حبوب كالابار:

استخدم في عام ١٨٦٧ في علاج الجلوكوما ومشاكل الأعصاب وعلاج الوهن العضلي ومرض الزهايمر ثم علاج النقرس.