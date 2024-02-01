خبير بريطاني: زيلينسكي دفع البلاد نحو أزمة سياسية خطيرة

أكد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، اليوم، الخميس، أن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي دفع البلاد نحو أزمة سياسية خطيرة بمحاولته إقالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وفي مدونته على منصة يوتيوب، أوضح ميركوريس أن محاولة زيلينسكي لإقالة زالوجني فشلت، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة تعد الأخطر من نوعها حتى الآن.

وأشار الخبير البريطاني إلى تغيير في الخطاب الإعلامي الغربي حول علاقة زيلينسكي بزالوجني، حيث كانت وسائل الإعلام تنكر توتر العلاقة بينهما في السابق، لكن الآن تغير هذا الخطاب.

وأضاف ميركوريس أن زيلينسكي يسعى للتخلص من القائد العسكري، لكن الجنرال يقاوم هذه المحاولة بقوة.

أكد ميركوريس أن القراء الغربيين يرون الآن وجود أزمة سياسية في كييف، مما يشكل كارثة كبيرة لزيلينسكي، حيث يوضح هذا للجمهور الغربي مرة أخرى أن موقفه غير مستقر حتى في العاصمة الأوكرانية نفسها.

ووفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، التقى زيلينسكي في 29 يناير الماضي مع زالوجني ودعاه إلى الاستقالة طوعًا وتولي منصب المستشار، فيما زعمت مجلة "الإيكونوميست" أن الجنرال تلقى عرضًا لمنصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع، ولكنه رفض هذا العرض.

وأوضحت "الإيكونوميست" أيضًا أن رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، كان مرشحًا لمنصب القائد الأعلى، لكنه رفض العرض في اللحظة الأخيرة أيضًا.