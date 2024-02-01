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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

المشدد 5 سنوات لمتهمين بالتهرب الضريبي فى الوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل من "محمد.ن" و"عمرو.ي"، اللذين غابا عن جلسات المحكمة، كما تم إلزام المتهم الأول بدفع 975 ألف جنيه، والمتهم الثاني بدفع 107 آلاف جنيه، نتيجة لتورطهما في جريمة التهرب الضريبي بمنطقة الوراق.

كان قد تم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بناءً على تهمة التهرب الضريبي، وذلك بناءً على التحقيقات في القضية رقم 16866 لسنة 2023 جنايات الوراق.

تم الإبلاغ عن الواقعة من قبل إدارة التهرب الضريبي في مديرية أمن الجيزة، حيث قام المتهمان بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة على نشاطهما بقيمة مليون جنيه. بعد ضبطهما واعترافهما بالجريمة أمام الجهات المختصة، تمت محاكمتهما وصدور الحكم بالسجن والغرامة المالية.

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