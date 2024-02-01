بايدن يؤكد التزامه بالعمل على تحقيق السلام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس نداءً من أجل تحقيق السلام وسط التوترات الحالية في غزة وأوكرانيا.

وفي تصريحاته خلال مراسم إفطار الصلاة الوطني السنوي في الكابيتول هيل، أكد بايدن التزامه بالعمل الجاد من أجل تحقيق السلام والأمن والكرامة لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بجهود إعادة الرهائن إلى وطنهم وسط الصراع، وتخفيف الأزمة الإنسانية، وتحقيق السلام الدائم في غزة وإسرائيل.

وأضاف بايدن أن التحديات التي نواجهها في العصر الحالي تجعلنا ندرك مسؤوليتنا كأمة في مساعدة بعضنا البعض. وشدد على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم، سواء في الداخل أو الخارج، معبرًا عن إيمانه بأن السلام يجب أن يكون هدفًا يسعى إليه الجميع.