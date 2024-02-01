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الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة وعدد من أسر الشهداء لمتحف القوات الجوية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء إلى متحف القوات الجوية، وذلك فى إطار إحتفالات الدولة بعيد الشرطة الثانى والسبعين وتقديرًا لجهود رجالها البواسل فى حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن.

بدأت الزيارة بتفقد معرض الطائرات الخارجى، أعقبها جولة فى المعرض الداخلى للمتحف والتى صاحبها شرح مفصل لأبرز المعارك التى خاضتها القوات الجوية، كما تم عرض فيلمٍ وثائقى عن القوات الجوية ومراحل تطورها فضلًا عن تقديم عددٍ من الفقرات الفنية.

تأتى تلك الزيارة تقديرًا من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن.

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