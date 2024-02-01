رسميًا.. جوزيه جوميز مدربا للزمالك

وقع البرتغالي جوزيه جوميز، رسميا على عقود تدريبه لفريق الكرة بالزمالك، وذلك خلال جلسته مع مجلس إدارة الزمالك مساء اليوم الخميس، بمقر النادي الأبيض والتي انتهت منذ قليل.

وجاء توقيع جوزيه جوميز مع الزمالك على عقد يمتد لمدة موسم ونصف، على أن يعاونه 3 مدربين مساعدين أجانب من ضمنهم مدرب حراس أجنبي، بالإضافة لمدرب مساعد مصري.

ومن المقرر أن يقود جوزيه جوميز تدريبات الزمالك يوم السبت المقبل، وذلك استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز، وكأس مصر، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

كان الزمالك قد خسر جميع الألقاب المحلية والأفريقية في الموسم الماضي، وهو ما دفع مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب للتعاقد مع 10 صفقات بالإضافة للتعاقد مع مدرب أجنبي من البرتغال.