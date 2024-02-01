جامعة المنيا تنظم تدريبات للطلاب والمزارعين على ريادة الأعمال

تحتل ريادة الأعمال أهمية بالغة عند الشعوب والدول والشركات، حيث تساهم في تحسين مستويات المعيشة وخلق الثروة، وتلعب دورًا حيويًا في خلق فرص العمل والابتكار.

وتعتبر ريادة الأعمال حاضنة للابتكار، حيث يمكنها تغيير الحالة الحالية للنظام وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما تساهم في تنمية المجتمع ورفع مستوى الاستهلاك، وتعزز تكوين رأس المال وزيادة دخل الفرد، بالإضافة إلى أنها توفر فرصًا للمغامرين الجدد لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، كما تعد عاملًا حاسمًا في تعزيز الابتكارات والتوسع في الشركات، وتساهم في تعزيز التجارة والاقتصاد بشكل عام.

وفى هذا الإطار نظم نادى ريادة الاعمال بالمركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي ومنظمة الفاو، تدريبا للطلاب والمزارعين على ريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث لمشروع تعزيز انتاجية وحدة المياة فى الزراعة والذى ينفذ من خلال منظمة الفاو.

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، إن التدريب يأتي في إطار التعاون بين الجامعة ممثلة في المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، وناديها لريادة الأعمال، وأكاديمية البحث العلمي ومنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) في مجال الزراعة والرى الحديث، لتبنى الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف "فرحات"، أن التدريب استهدف عدد من طلاب الجامعة والمزارعين على ريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث بمحافظة المنيا، لتشجيع المشروعات والأفكار الجديدة وتنمية ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع المبتكرين ورواد الأعمال لزيادة الشركات الناشئة.

وأوضح رئيس جامعة المنيا، أن المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، احتضن الفكرة ونظم التدريب في مقر المركز، ووفر طاقم تدريب متخصص في ريادة الأعمال، وطاقم متحدثين أكاديميين في مجال التدريب من كلية الزراعة.

وقالت الدكتورة إيمان الشريف مدير المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال بجامعة المنيا، إنه تم التنسيق ودعوة كافة الجهات الداعمة والممولة مثل جهاز تنمية المشروعات، ووزارة التضامن، ووزارة الاستثمار، ورئيس قطاع البنك الزراعي بالجمهورية، لتقديم جلسات دعم فنى وتوعية المتدربين بكافة التسهيلات واجراءات التمويل المختلفة للمشاركين.

وأضافت "الشريف"، أن الدورة التدريبية انعقدت خلال الفترة من 28 يناير حتى 1 فبراير الجاري، بمقر المركز الوطني للابتكار وريادة الأعمال، بحضور 40 متدربا بينهم 25 مزارعا من أبناء المحافظة، و15 طالب من كلية الزراعة بالجامعة، وتناولت عدد من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث، منها: التعريف بريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث، المهارات الأساسية لريادة الأعمال، التسويق والبيع، التمويل، الابتكار مؤكدة الدورة التدريبية تهدف إلى تزويد الطلبة والمزارعين بالمهارات اللازمة لبدء مشروعات ريادة الأعمال في مجال الزراعة والرى الحديث، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة.