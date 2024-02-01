الدفاعات الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 11 طائرة بدون طيار (مسيرة) أوكرانية فوق مناطق في الجزء الغربي من البلاد، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا موسكو تايمز" الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن الليلة الماضية، حاول نظام كييف ارتكاب هجمات وصفتها بـ"الإرهابية" ضد اهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة.

وأضافت أن: "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت طائرات مسيرة فوق منطقتي بيلجورود وكورسك،" مشيرة إلى إسقاط خمس مسيرات في تلك الهجمات.

وبعد فترة وجيزة، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إسقاط أربع مسيرات أخرى فوق منطقتي بيلجورود وفورونيج الغربيتين.

وفي الأشهر الأخيرة، زادت أوكرانيا من هجماتها بالمسيرات والمدفعية على الأراضي الروسية، والتي تستهدف بشكل أساسي المناطق الحدودية، ولكن أيضا العاصمة الروسية موسكو، ومؤخرا سان بطرسبرج.

ووقع أعنف هجوم من هذا القبيل في مدينة بيلجورود في 30 ديسمبر، عندما قتل 25 شخصا وأصيب نحو 100 آخرين.