أحدهما يرتدي ملابس نسائية.. سقوط المتهمين بمحاولة سرقة محل مصوغات بالعياط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهمين بمحاولة سرقة محل مصوغات ذهبية حال ارتداء أحدهما ملابس نسائية بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

كانت البداية بتلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة بلاغا بضبط شخصين ، مقيمان بدائرة المركز أحدهما يرتدى ملابس نسائية لإخفاء وجهه وهيئته، وبحوزة الأخر "فرد محلى وقطعة سلاح أبيض سكين" حال محاولتهما سرقة محل مصوغات ذهبية بدائرة المركز.

وجري الانتقال والفحص وضبط الجناة وبمواجهتما قررا بقيامهما بالإتفاق فيما بينهما على سرقة محل المصوغات المشار إليه على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.