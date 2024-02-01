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الخميس 01 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين في حيازة واتجار العملات الأجنبية بمدينة نصر

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس المتهمين في العملات النقدية الأجنبية وإخفائها عن التداول 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقي معلومات مفادها قيام رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة .
وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض عليهم وبتفتيشهم وبحوزتهما (1,088,142دولار أمريكى,751,000 جنيه مصرى) أثناء قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما .
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع فى السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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