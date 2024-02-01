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الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كييف: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي في أوكرانيا إلى نحو 386230

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس أن حصيلة قتلى الجيش الروسي ارتفعت إلى 386.230 جنديا روسيًا في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 إلى 1 فبراير 2024، بما في ذلك 1000 قتلوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان لها، أن القوات الأوكرانية دمرت 6322 دبابة و11773 مركبة قتالية مدرعة، و9228 نظام مدفعية، و976 نظام إطلاق صواريخ متعددة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأكدت تدمير 663 نظام دفاع جوي، 332 طائرة، 324 مروحية، 7،136 مركبة جوية بدون طيار، 1.847 صاروخ كروز، 23 سفينة حربية - قاطعة، غواصة واحدة، 12،267 مركبة آلية، و1.462 وحدة معدات خاصة.

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