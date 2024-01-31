معرض الكتاب.. إقبال كبير على أعمال مصطفى محمود

شهدت مجموعة أعمال الكاتب الراحل مصطفى محمود إقبالا كبيرًا من قبل رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي أعيد طرحها في طبعات جديدة عن طريق دار ديوان للنشر والتوزيع.

وتضم إصدارات دار ديوان للنشر 16 كتابًا لمصطفى محمود هم: «أينشتاين والنسبية»، و«رأيت الله»، «حوار مع صديقي الملحد»، و«رحلتي من الشك إلى الإيمان»، و«55 مشكلة حب»، و«كامة السر»، «أناشيد الإثم والبراءة»، «لغز الموت»، و«القرآن كائن حي»، «الأحلام»، «الروح والجسد»، «الله»، «لغز الحياة»، «الله والإنسان»، «الوجود والعدم»، «في الحب والحياة».

كانت دار ديوان للنشر قد أعلنت عن الحصول على حقوق النشر الكاملة والحصرية لمؤلفات الكاتب والمفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود، والتي تشمل 88 عملًا لمدة 12 عامًا.

فيما تسعى ديوان لإعادة تقديم مؤلفات الدكتور مصطفى محمود بالشكل الذي يليق بمفكر صاحب بصمة غير مسبوقة في الثقافة العربية. كما تأمل في إتاحة أفكاره أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر برنامجه الشهير (العلم والإيمان) ولم تتابع معاركه الفكرية.

‎يعد الراحل مصطفى محمود أحد كبار الكتاب المصريين، حيث كتب في مجالات متعددة جمعت بين المقال الصحفي وأدب الرحلات والقصة القصيرة والرواية والمسرح والتأملات الفلسفية والخواطر الإيمانية.