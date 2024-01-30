أمطار ورياح وطقس بارد نهارًا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدافىء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا على أغلب الإنحاء ويتكون الصقيع علي المنزرعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

ويشهد الأربعاء أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية وتكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتمتد متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من مدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء والصحراء الغربية وشمال الصعيد، وتمتد خفيفة علي مناطق من جنوب الوجة البحرى والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى 9 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 9 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 16 والصغرى 4، وعلى جنوب الصعيد 18 العظمي والصغرى 7 درجة.