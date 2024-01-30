نانسي عوني: تمكين المرأة اقتصاديًا يحقق الاستقرار المجتمعي

قالت نانسى عونى أمين التدريب والتثقيف فى أمانة حزب مصر الحديثة بسوهاج، إن الدولة قامت بتنفيذ ما كفله الدستور نحو تمكين المرأة، وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين مما يزيد من قدرة المرأة وفرص مشاركتها فى سوق العمل.

وأضافت "عوني" في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، أن الدولة سعت على زيادة الوعى لثقافة ريادة الأعمال بين النساء عن طريق اطلاق حملات توعيه للمراة فى كافه أنحاء الجمهورية خاصة بالمراكز والقرى ، كما حظيت محافظات الصعيد بكم وافر من التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت أن جهاز المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر فى مصر حصل على ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة النمائى فى مصر لما بذلته الدوله من مجهود لدعم المرأة حيث استفادت منه السيدات تقارب النصف بنسبة ٤٥ ٪ .

وثمنت على دور الجهاز فى تشجيع النساء للدخول إلى سوق العمل، والقيام بتدريبها وتحفيزها وتقديم الدعم والاستشارات الفنية لإدارة المشروعات وتمويلها لتلك المشروعات من أجل ضمان الاستمرارية والاستثمار الذى يؤدى إلى التنمية.

وأوضحت عوني، أهمية تدريبات المرأة على الحرف اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات، خاصة فى الوجه القبلي، وتشجيعهن ودعم تسويق المنتجات عن طريق مبادرة حرفتى وإقامة معرض تراثنا السنوى.

وأشارت إلى الدور الهمم لتنمية الأسرة من خلال تمكين المرأة اقتصاديًا، مما يحقق الاستقرار المجتمعى لأنه يزيد من ثقتها وعطائها ويدعم مشاركتها بالمجتمع بالعمل فى القطاعات العامة والخاصة.

وأكدت عوني أن مساهمات المرأة فى إعالة عائلتها يزيد من إنتاجية الاسرة ككل، وزيادة دخلها وبالتالى يحقق بعض الرفاهيه لأسرتها، وأن نموذج المرأة المعيلة التى تسعى وحدها تهتم برعاية شئونها وشئون أسرتها ماديا، كان يحتاج إلى دعم من الدولة تحقق بفضل توجيهات القيادة السياسية، بمساعدة الهيئات الحكومية المختلفة والجمعيات الأهليه والمؤسسات التنموية فى دعم المرأة.