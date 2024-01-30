لمواجهة النوة.. اصطفاف المعدات الميكانيكية في قرى دمياط

شارك اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط ومحمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط و اللواء علاء البراوي مساعد مدير مديرية الأمن بدمياط و نواب المركز والمدينة يشاركان في اصطفاف المعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية السيطرة عليها.

شاركا عملية اصطفاف معدات الحملة الميكانيكية بمركز ومدينة كفر سعد وذلك للعمل على شرح كيفية التعامل وقت حدوث الأزمة وشارك في الاصطفاف فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والحملة الميكانيكية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وكيفية السيطرة عليها واستعدادها للعمل عند حدوث أي طارئ قد يحدث.

وفى سياق متصل، بحثت " محافظ دمياط " خطة مد شبكات المياه والصرف الصحي لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات ، حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التي تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط..

كما اطلعت " الدكتورة منال عوض " على الموقف الخاص بشبكات الغاز، والكهرباء والاتصالات ،، كما ناقشت عدد من المحاور المُتعلقة بهذا الملف وذلك لتلافى أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ ،وأكدت " محافظ دمياط " على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لدراسة كل المقترحات وتنفيذ المخططات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وذلك للانتهاء من كافة الأعمال بهذا المشروع القومي، و تعزيز المنطقة بتلك الخدمات.

وناقشت محافظ دمياط، الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن والمنطقة المحيطة، وذلك خلال ترؤسها للاجتماع المُنعقد اليوم بحضور ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة و شركات المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.