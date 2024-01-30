حماس: ندرس مقترح "اجتماع باريس" ومنفتحون على أي مبادرات لوقف إطلاق النار

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنهم تسلموا المقترح الخاص بوقف إطلاق النار في غزة والذي تم تداوله في اجتماع باريس ويجري دراسته لتقديم الرد عليه.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الرد سيكون اعتمادًا على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع.

وتابع: “منفتحون على مناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية أسرانا، وعلى العالم الضغط على الاحتلال لوقف المجازر وجرائم الحرب؛ بما في ذلك سياسة التنكيل بحق شعبنا في الضفة الغربية”.

واستنكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، موقف الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تجاه الأونروا وتعليق مساهمتها بدلا من زيادتها.