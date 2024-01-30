"حماس": نقدر موقف مصر الرافض لأي وجود لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنهم تلقوا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذ.

وتابع في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء: “نقدر موقف مصر الرافض لأي وجود لجيش الاحتلال على الحدود الفلسطينية المصرية في محور صلاح الدين”.

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنهم تلقوا مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيتم دراسته.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن ردهم على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع، مستطردا: “حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.