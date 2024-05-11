مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور مدحت صالح ونادية مصطفى

احتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، منذ قليل، بحفل زفاف ابنته "فرح".

وحضرالحفل الفنان مدحت صالح، والفنان صبري فواز، والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية.

وكان نقيب المهن الموسيقية، قد احتفل منذ ايام، بعقد قران ابنته فرح، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وحرص على حضور حفل عقد القران الفنان مصطفى قمر، وحمادة هلال، وإيهاب توفيق، وأشرف زكي، وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم: منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.