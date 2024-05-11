عمر كمال عبدالواحد يحصد جائزة "رجل المباراة" للمرة الثانية على التوالي

حصد عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جائزة رجل مباراة الأهلي وبلدية المحلة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد غزل المحلة في إطار مباريات الجولة الـ22 الدوري الممتاز.

جقق فريق الأهلي فوزا قاتلا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف على استاد غزل المحلة في آخر بروفة قبل غلق ملف الدوري وبدء التحضير لمباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجل عمر كمال هدف التعادل للأهلي قبل أن يصنع الهدف الثاني للفريق الأحمر والذي سجله الفرنسي أنتوني موديست.

وحقق عمر كمال عبدالواحد جائزة افضل لاعب للمباراة الثانية على التوالي بعدما حصد نفس الجائزة في مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

