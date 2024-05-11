تشيلسي يحيي آمال التأهل الأوروبي بفوز مثير على نوتنجهام

حقق فريق تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأت المباراة بإثارة كبيرة، حيث تقدم ميخايلو مودريك للبلوز في النتيجة عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل ويلي بولي لأصحاب الأرض في الدقيقة 16.

انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1، وفي الشوط الثاني، سجل كالوم هودسون أودوي الهدف الثاني لفريق نوتنجهام، في مرمى فريقه السابق تشيلسي في الدقيقة 74.

ولكن سرعان ما عاد تشيلسي في النتيجة، حيث تمكن رحيم ستيرلينج من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 80، وبعد دقيقتين فقط تمكن السنغالي نيكولاس جاكسون من إكمال الريمونتادا، وقيادة الضيوف للفوز.

ترتيب تشيلسي في الدوري الإنجليزي

بهذا الانتصار، رفع تشيلسي رصيده إلى 57 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحيي آماله في التأهل لدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

بتلك النتيجة، ظل نوتنجهام فورست في المركز السابع عشر برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أول مراكز الهبوط للدرجة الأدنى.