هشام الحلبي : استعداد تام من مصر لكافة السيناريوهات حتى أسوأها

قال اللواء هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الموقف المصري حاول وقف إطلاق النار في غزة رغم التصعيد الإسرائيلي ومماطلة اسرائيل في الوصول للاتفاق.

وتابع الحلبي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي، أن وصول إسرائيل لاتفاق يعني انتهاء مهمة الحكومة الإسرائيلية فهي لا تريد ذلك وتسعى لإجهاض أي أمر يحقق ذلك

وأوضح أن هناك تنسيق مستمر مع الدول الأوربية والعربية لتوضيح الموقف، منوها أن هناك استعداد تام من مصر لكافة السيناريوهات حتى أسوأها.

وشدد الحلبي على أن القوات المسلحة لا تعلن عن خططها الاستراتيجية التي قد تتخذها، ومن المهم أن نثق في أجهزة الدولة المصرية ولنا في المواقف السابقة دليل، وحرب أكتوبر والذي لم يعلم أحد عنها أي شيء قبل شنها.

وأشار إلى أن إسرائيل في مأزق شديد جدا فهي تبحث عن مخرج، موضحا أنها لم تخضع للضغوط الداخلية والخارجية رغم صعوبتها ،لانها تأمل في إطالة أمد الحرب واستمرار الحكومة الإسرائيلية.

ونوه الحلبي أن الجانب الإسرائيلي سيدفع ثمن دخوله رفح لأنه موقف كارثي بالنسبة له إضافة الى الكارثة الإنسانية التي ستحدث في حق المدنيين المتكدسين هناك.