تجديد حبس سائق دهس 3 فتيات في ميدان الجامع بمصر الجديدة

قررت محكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس سائق سيارة ملاكي 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إذ اصطدم بعدد من المواطنين مما أسفر عن إصابة 3 فتيات تم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج.

واستمعت النيابة إلى شهود العيان، وأكدوا أن المتهم كان يسير بسرعة زائدة مما تسبب في الحادث ولم يستطيع السيطرة على السيارة.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري بميدان الجامع في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

وتبين وقوع حادث ووجود مصابين وتم ضبط المتهم واعترف باصطدامه بعدد من المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونتج عن الحادث إصابة ٣ فتيات ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.