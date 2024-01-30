استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفى في جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الثلاثاء ، باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت مستشفى ابن سينا في مدينة جنين .

وأوضحت ، أن الشهيد باسل الغزاوي تواجد في مستشفى ابن سينا حيث كان مصابًا منذ ثلاثة شهور يتلقى العلاج و قامت قوات خاصة إسرائيلية بإغتياله فجر اليوم في غرفة المستشفى وهو نائم برفقة أخيه الأكبر محمد و صديقهم محمد جلامنة .

انتشرت حالة من الغضب العارم داخل مستشفى ابن سينا بجنين بعد اغتيال قوات الاحتلال الخاصة 3 فلسطينيين داخل المستشفى.

ويواصل الاحتلال عملياته العسكرية في المدن والبلدات الفلسطينية، بالإضافة إلى القصف المستمر والمكثف على الشعب الفلسطيني في كل مكان، فلم تسلم المستشفيات من الغارات الإسرائيلية، فشهدت منذ بداية العدوان قصفًا مستمر في محيط المراكز الطبية والمستشفيات وغارات على المنازل المجاورة لها، التي يحتمي بها بعض المصابين والنازحين داخل قطاع غزة.

ويفرض الاحتلال الحصار الكامل على محيط المستشفيات، ويعيق عمل رجال الإسعاف وسيارات الإسعاف في الوصول إلى الشهداء والمصابين، حتى الشهداء يتم دفنهم في الباحات الخلفية للمستشفيات بسبب استمرار الحصار وصعوبة نقلهم للمقابر.

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على عدة منازل فلسطينية في حي الجنينة بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة ، وشهد مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ، قصفًا مدفعيًا ، وغارات بالطائرات الحربية الإسرائيلية ، ونتج عن تلك الغارات استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين .