زي النهاردة.. وفاة سلطانة الصحراء وعبلة السينما المصرية الفنانة "كوكا"

في مثل هذا اليوم 29 يناير 1979، توفيت الفنانة المصرية الشهيرة "كوكا"، المعروفة بلقب "سلطانة الصحراء".

اسمها الحقيقي تحية إبراهيم بلال، ولدت في 7 مارس عام 1917، لأب سوداني ضابط وأم مصرية ريفية، بدأت حياتها المهنية كمساعدة مونتير في استديو مصر عام 1935، وفي نفس العام حصلت على دور صغير في فيلم "بواب العمارة" إلى جانب علي الكسار.

تعاونت مع الفنانة أم كلثوم في فيلمها "وداد"، في عام 1937، وتم ترشيحها من قبل مخرج بريطاني لبطولة فيلم "Jericho" بعد أن أعجبه أداؤها في شخصية الزنجية الأمريكية في مسرحية "صندوق الدنيا"، وتم الترويج لفيلم "Jericho" على أن البطلة هي أميرة إفريقية، ولكن تفاجأ الجمهور بعد ذلك عندما اكتشفوا أنها مصرية الجنسية، وهي كوكا.

تزوجت من الممثل نيازي مصطفى وقدمت معه العديد من الأعمال الفنية التي أخرجها، وكانت أول هذه الأعمال "مصنع الزوجات" مع الممثل أنور وجدي عام 1941، وتلتها "عنتر وعبلة" مع الممثل سراج منير عام 1945، ثم "وهيبة ملكة الغجر" عام 1951 مع الممثلة وداد حمدي، وأيضًا "سمراء سيناء" مع الممثل يحيى شاهين عام 1959، و"عنتر بن شداد" مع الممثل فريد شوقي عام 1961، و"كنوز" مع الممثل عماد حمدي عام 1966، وأخيرًا "أونكل زيزو حبيبي" مع الممثل محمد صبحي عام 1977.

وبعد هذه الأعمال، قررت كوكا الاعتزال عن صناعة السينما والفن المصري والتفرغ لتجارة العقارات، بالنسبة لحياتها الشخصية، بعد الزواج من نيازي اكتشفت أنها غير قادرة على الإنجاب، لذا أجبرته على الزواج من امرأة أخرى لتحقيق حلمها بالأبوة بالفعل، وتزوج لمدة قصيرة من الراقصة نعمت مخت.