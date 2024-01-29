اقرأ غدا في "البوابة".. ألاعيب صهيونية.. إسرائيل تهاجم "الأونروا" لصرف الأنظار عن حكم "العدل الدولية"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الثلاثاء 30 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يؤكد دعم مصر للأردن والحرص على أمنه

أعمال عبد الرحيم علي الكاملة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ألاعيب صهيونية.. إسرائيل تهاجم "الأونروا" لصرف الأنظار عن حكم "العدل الدولية"

مخطط خبيث.. آلاف الإسرائيليين برفقة 12 وزيرًا يطالبون بمستوطنات في غزة

اتفاق الفضيحة.. رئيس أرض الصومال: إثيوبيا تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية وميناء على البحر الأحمر

المتحدث باسم وزارة التعليم الفلسطينية: القطاع التعليمي يتعرض للانهيار بسبب الاحتلال

خروج مخيب للآمال من العرس الأفريقي

هزيمة انتخابية لليمين المتطرف في ألمانيا.. ومساع لطرد الأجانب

كيم جونج أون يُشرف على تجربة إطلاق صواريخ كروز من غواصة