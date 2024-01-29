بالفيديو.. ما حكم الاحتفال بعيد الحب.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، علي سؤال متصل حول حكم الاحتفال بعيد الحب، خاصة للخاطب والمخطوبة؟.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: "لا نرفض الحب فهو من أساسيات الحياة وأمر به الشرع، لكن نرفض الممارسات الخاطئة التى تحدث فيه".

وأضاف: "لا يجوز حتى بين الخاطب والمخطوبة، أى ممارسات من قول أو فعل ينافى الشرع، فهى لا تزال أجنبية عنه، فالخطوبة وعد بالزواج غير ملزم، وهناك معاناه بعد فسخ الخطوبة من تهديدات بسبب ما حدث من قول أو فعل".

