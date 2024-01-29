جوليان أوبير يكتب: دونالد و«تيجر».. عودة «ترامب» للبيت الأبيض ستسبب دُشًا باردًا للرؤساء الغربيين

سنجد عددًا قليلًا من الغربيين الذين لا يخشون قدوم «إعصار» دونالد ترامب عام ٢٠٢٤، فوزه الساحق في ولاية أيوا على خصومه، واستطلاعات الرأي المتملقة، وعصبية خصومه الذين يكثرون له الحلول القانونية، تمنعهم من ذلك. فالتنافس كلها علامات تحذيرية على تحول انتخابي محتمل في العام المقبل.

في فرنسا، كانت صورة دونالد ترامب دائما متواضعة. وبالفعل، في عام ٢٠١٦، كشف معهد استطلاعات الرأي إبسوس أن ثلاثة أرباع الشعب الفرنسي، وخاصة الأكثر تعليمًا، كانوا قلقين بشأن احتمال رؤية ترامب منتخبًا: ٧٧٪ (و٨٤٪ من الشباب تحت سن ٣٥ عاما) يعتقدون أن "انتخابه من شأنه أن يعرض العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا للخطر". ربما لم يتغير شيء في عام ٢٠٢٤.

وبالتالي، فإن عودة ترامب ستسبب دُشًا باردًا للرؤساء الغربيين. الرجل لا يتوقف عند أي شيء. وفي ٧ يناير ٢٠٢٤، استبق ترامب الأمر بتقليد إيمانويل ماكرون في اجتماع للسخرية منه. كان الأمر يتعلق بأن يشرح لنادي معجبيه كيف استسلم الرئيس الفرنسي في بضع ثوانٍ في مواجهة تهديدات بالانتقام. وهذا يبشر بلحظات عظيمة من المجاملة الدبلوماسية في المستقبل!

ومع ذلك، وبعيدًا عن الكراهية التي قد نكنها للشخصية، ربما يتعين على باريس أن تعيد النظر في تصورها للمشكلة. إذا كانت فرنسا تفضل الرؤساء الديمقراطيين على الرؤساء الجمهوريين، وإذا كان دونالد ترامب من بين هؤلاء الأخيرين هو بلا شك الفزاعة المطلقة، فليس من المؤكد أن عودته ستكون بالفعل أمرا سيئا للمصالح الفرنسية. إن وصول ترامب إلى السلطة لن يؤدي في الواقع إلا إلى تمزيق الحجاب المتواضع الذي يغطي اليوم الخلاف الاستراتيجي بين ضفتي المحيط الأطلسي. وعلينا أن نتذكر مقولة شارل ديجول الشهيرة: "ليس لدى الدول أصدقاء، بل لديها مصالح فقط".

في الواقع، حتى لو نجح جو بايدن في تحقيق استقرار العلاقة الأطلسية وسمح بالعودة إلى التعددية، فإنه أخفى فقط المصالح العميقة التي وضعها ترامب بوحشية وهمجية في الساحة العامة: في الأساس، أوروبا ليست كمتغير للسياسة الخارجية الأمريكية.

من الواضح أن هذا صحيح على المستوى الاقتصادي: يضع جو بايدن المصالح الأمريكية في المقام الأول، وهو ما يصعب علينا إلقاء اللوم عليه فيه. اتُهمت خطة الاستثمار المناخي الأمريكية - التي تبلغ قيمتها ٤٣٠ مليار دولار - والتي أعلنها جو بايدن، بخلق منافسة غير عادلة بين أوروبا وأكبر اقتصاد في العالم، من خلال دعم تحول الطاقة لشركات الوقود الأحفوري الأمريكية، واستنزف الاستثمار العالمي وجذب العقول من جميع أنحاء العالم. في الواقع، بفضل هذه الخطة، يستطيع الصناعيون، أيًا كانت جنسيتهم، استرداد ما يصل إلى ٤٠٪ من استثماراتهم إذا استثمروا في الولايات المتحدة أو في البلدان التي أبرمت اتفاقيات تجارة حرة مع الأخيرة، على وجه التحديد المكسيك وكندا.

وهذا أيضًا هو الحال الأكثر إحراجًا على المستوى الاستراتيجي.

وكان هذا هو الحال أولًا مع أوكرانيا. وفي حين دعت فرنسا إلى إجراء حوار طويل الأمد مع موسكو، أعطت واشنطن نفسها بضعة أشهر لتقييم الوضع. وفي حين لم ترغب باريس في إعطاء الانطباع بإهانة موسكو، أرادت واشنطن إضعاف روسيا بشكل دائم. وفي حين رفض ماكرون التلفظ بكلمة إبادة جماعية للأوكرانيين، اتخذ بايدن قراره ونطقها بكل سرور.

وفي نهاية المطاف، تبعت أوروبا وفرنسا بالطبع، واشنطن في حرب متعثرة وتضعف القارة اليوم.

والأمر الأكثر أهمية هو أن هذا الوضع يفيد واشنطن: فمن الناحية السياسية، حصلت أوكرانيا على الضوء الأخضر للتفاوض على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي ولكن ليس إلى حلف شمال الأطلسي (الذي منعته واشنطن جزئيًا)، وهو ما يعني أن هذه الحرب يمكن أن تزعزع استقرار الاتحاد الأوروبي من دون سلاح الفرسان الأمريكي.. وعلى الصعيد الاقتصادي، قامت أوروبا وفرنسا، في ظل الذعر العام الناجم عن غزو أوكرانيا، باستبدال اعتمادهما على الغاز الروسي باعتماد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، الناتج عن التكسير الهيدروليكي. وهذا ليس خيارًا قصير الأمد، لأن الاستثمارات في البنية التحتية سوف تلزم أوروبا لعدة عقود من الزمن. وفي فرنسا، وقعت شركة إنجي، على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٢، عقدين لمدة خمسة عشر عامًا مع الأمريكيين.

وهذا هو الحال أيضا في أفريقيا. وعلى الرغم من إنكارهم لذلك، فقد تخلى الأمريكيون عن باريس عرضًا. لقد ناورت واشنطن بمهارة لإخراج فرنسا من أفريقيا وتأخذ مكانها.

وفي النيجر، التي تضم ثاني أكبر قاعدة لهم في أفريقيا (١١٠٠ جندي قبل الانقلاب)، أراد الأمريكيون التمسك بالبلاد بأي ثمن، لقد ماطلوا، محاولين الترويج لعودة الحكومة المدنية إلى السلطة وتأخير الاعتراف بحقيقة الانقلاب، حتى لو كان ذلك يعني الاعتماد على تقاليدهم الدبلوماسية الخاصة. واستغرقوا شهرين من الوقت لقطع مساعداتهم الاقتصادية للبلاد، واعترفوا في نهاية المطاف بحدوث انقلاب. وكان بإمكاننا أن نرحب بذلك، لكن هذا التحول كان مجرد وهم يهدف إلى النأي بأنفسهم بشكل أفضل عن الموقف الفرنسي المتمثل في دعم الرئيس المنتخب شرعيًا محمد بازوم. وبالفعل، اعترف القائم بالأعمال الأمريكي خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الصحفيين النيجريين بأن المجلس الوطني لحماية الوطن يحكم بلادهم بحكم الأمر الواقع.

مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة مارست السياسة الواقعية من خلال اعتبار أن فرنسا خسرت اللعبة وأنه لا جدوى من الاستسلام لها، ولكن جبنها في المقام الأول منع الغرب من إظهار وجه موحد. ولتطهير نفسها، استحضرت واشنطن الطبيعة الاستراتيجية للنيجر لمحاربة الجهادية وتأثير الدومينو على غانا وتوجو وبنين. وفي ديسمبر الماضى، استأنفت واشنطن خيط التعاون العسكري الذي انقطع في الصيف. أدى عجز المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا عن الاتفاق على التحرك ضد المجلس العسكري إلى إصابة ماكرون بالشلل والازدراء: استدعت فرنسا سفيرها وقواتها بعد بضعة أسابيع.

في الواقع، السبب الحقيقي يكمن في مكان آخر: كان خطر وقوع النيجر وجيرانها الانقلابيين في مالي وبوركينا فاسو في أحضان روسيا، كافيًا لإقناع واشنطن بضرورة التحرك "منفردةً". وفي أوكرانيا، كما هي الحال في أفريقيا، تنظر الولايات المتحدة بالفعل من فوق كتف "حليفتها" لرؤية خصمها الحقيقي. الخصم الرئيسي هو بكين، مع اعتبار موسكو بديلًا. وهذا ليس كذبا، فالتحالف الصيني الروسي لوريل (بوتين) وهاردي (شي جين بينج)، أي الصغير والكبير، غير متماثل وتريده بكين على هذا النحو. ولا يريد الصينيون أن يعيشوا من جديد فترة الحرب الباردة عندما كانوا تحت الرعاية الروسية بوضوح، على الأقل حتى عهد نيكسون.

بالنسبة للولايات المتحدة في عهد بايدن، فإن أوروبا تعتبر حليفًا - بل بديلًا - يخضع لاستراتيجية أوروبية أطلسية تتوافق مع مصالح واشنطن العالمية. إننا بعيدون كل البعد عن العلاقة المتوازنة عبر الأطلسي التي تحلم بها العواصم الأوروبية. إن الرغبة في احتواء المحور الروسي الصيني لها الأولوية على كل شيء آخر، من أجل الحفاظ على الهيمنة الأمريكية.

وبالتالي، فإن ولاية جو بايدن سيكون لها تأثير شاي الأعشاب المهدئ الذي يخفي الطعم اللاذع لسم بطيء، وهو الشلل الاستراتيجي.

وفي عهد بايدن، تم إيقاف أو تفكيك مشاريع الدفاع الفرنسية الألمانية الكبرى، وبدأت المفوضية الأوروبية في تقليد واشنطن، وتزايد اعتماد أوروبا على الطاقة الأمريكية بعد قرار الانفصال عن موسكو.

وكان الهدوء الذي ساد العلاقات عبر الأطلسي في عهد بايدن سببًا في طمأنة أوروبا، التي سرعان ما عادت إلى ميلها الطبيعي الحقيقي: العبودية الطوعية (الاقتصادية والسياسية) في مقابل بضع سنوات أخرى من الحماية في عالم عنيف. إذا كانت أوروبا نمرًا ذات يوم، فقد أصبحت الآن مستأنسة وتخشى مغادرة المحمية: فهي لا تعرف كيف تطعم نفسها. إنها تذكرني بتلك الشخصية الكرتونية اللطيفة "تيجر" في "ويني ذا بوه". إنه لا يخيف أحدًا، ولا حتى كوكو لابين.

وعلى العكس من ذلك، فإن انتخاب ترامب سوف يجعل أوروبا تواجه نقاط ضعفها، وربما يدفع جيران فرنسا في النهاية إلى التفكير في عملية مستقلة.

جوليان أوبير: سياسى فرنسى انتخب نائبًا عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أُعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، وهو حاليًا نائب رئيس الحزب الجمهورى ورئيس الحركة الشعبية «أوزيه لافرانس»، يكتب المأزق التى تعيشه أوروبا مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.