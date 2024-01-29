القاهرة الإخبارية: 378 شهيدًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه منذ قليل استشهد شاب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تصدى لها الشباب، الأمر الذي أسفر عن سقوط 5 شهداء.

ونوهت أنه منذ عملية طوفان الأقصى استشهد 378 فلسطينيا بالضفة الغربية، بالإضافة إلى تجريف البنية التحتية لمخيم جنين، موضحة أن الاقتحامات تسببت في أسر 40 فلسطينيًا، ليصل عدد الأسري منذ السابع من أكتوبر 6370 فلسطينيا تم اعتقالهم من بينهم نساء.

وأشارت "السلامين" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة "سلواد" شرق مدينة رام الله، وبعدها اندلعت مواجهات ما بين قوات الإحتلال الإسرائيلي وبين الشباب الفلسطينيين أدت إلى ارتقاء فلسطيني فى بلدة سلواد، وبعد ذلك ربما انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من هذه المنطقة.

