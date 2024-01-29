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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحدد موعد عودته من الإمارات بعد خوض بطولتين وديتين

الزمالك
الزمالك
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تبدأ بعثة الزمالك، رحلة العودة من الإمارات في السابعة من مساء اليوم الإثنين، في طريقها إلي القاهرة وذلك بعد خوض فريق الكرة الأول بطولتين وديتين . 

وحدد الجهاز الفني الخامسة من مساء اليوم للتحرك من فندق الإقامة إلي مطار دبي من أجل بدء رحلة العودة .

كان الزمالك قد خاض البطولة الأولى وخسر أمام فريقي الوحدة الإماراتي وأم صلاح القطري، ثم توج بالبطولة الثانية “ بطولة كأس دبي للتحدي”، وذلك بعد الفوز على حساب فريقي الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي .

وضمت بعثة الزمالك في الإمارات اللاعبين،  محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

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