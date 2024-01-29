الزمالك يحدد موعد عودته من الإمارات بعد خوض بطولتين وديتين

تبدأ بعثة الزمالك، رحلة العودة من الإمارات في السابعة من مساء اليوم الإثنين، في طريقها إلي القاهرة وذلك بعد خوض فريق الكرة الأول بطولتين وديتين .

وحدد الجهاز الفني الخامسة من مساء اليوم للتحرك من فندق الإقامة إلي مطار دبي من أجل بدء رحلة العودة .

كان الزمالك قد خاض البطولة الأولى وخسر أمام فريقي الوحدة الإماراتي وأم صلاح القطري، ثم توج بالبطولة الثانية “ بطولة كأس دبي للتحدي”، وذلك بعد الفوز على حساب فريقي الرجاء المغربي وأهلي جدة السعودي .

وضمت بعثة الزمالك في الإمارات اللاعبين، محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد - محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي - سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.