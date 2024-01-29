24 فبراير.. "البحث العلمي والتنمية المستدامة" مؤتمر جامعة القناة الدولي الثامن لعلوم البيئة

أعلنت جامعة قناة السويس، موعد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لعلوم البيئة، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم البيئة، تحت عنوان " البحث العلمي و التنمية المستدامة"، والذي يعقد في رحاب جامعة قناة السويس على مدار يومي 24 و25 فبراير القادم

يأتي هذا المؤتمر في إطار سلسلة المؤتمرات الدولية الناجحة التي تعقدها جامعة قناة السويس بالتعاون مع الجمعية.

ويناقش المؤتمر العديد من الموضوعات و القضايا العلمية و البيئية المطروحة على الساحة الدولية منها :

▪︎العمل على تغير المناخ والتكيف والتخفيف من آثاره.

▪︎الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

▪︎الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي.

▪︎تقنیات معالجة التلوث البيئي.

▪︎الزراعة المستدامة والنظم الغذائية.

▪︎تأثير الأنشطة البشرية على البيئة.

▪︎إدارة الموارد الطبيعية والكيمياء الخضراء.

▪︎السياسة البيئية والحوكمة.

▪︎ الاستدامة الزراعية.

▪︎سياسة فعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

▪︎اتجاهات الاستثمار المستدام في عام 2023.

▪︎أزمة المياه وإدارتها.

▪︎السياحة البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

▪︎الطاقة المتجددة والبيئة.

▪︎اقتصادیات وسياسات البيئة.

▪︎البيئة وصحة الإنسان.

▪︎التكنولوجيا من أجل بيئة مستدامة