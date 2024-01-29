كأس آسيا.. أيمن حسين يقود العراق لمواجهة الأردن

أعلن مانويل خيسوس كاساس المدير الفنى للمنتخب العراقى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأردن، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.

وجاء تشكيل منتخب العراق كالتالى:

حراسة المرمى: جلال حسن .

خط الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى .

خط الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين .

خط الهجوم: أيمن حسين .

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المباراة فى دور ربع النهائى بمنتخب طاجستان.

