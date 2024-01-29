أعلن مانويل خيسوس كاساس المدير الفنى للمنتخب العراقى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأردن، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.
وجاء تشكيل منتخب العراق كالتالى:
حراسة المرمى: جلال حسن .
خط الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى .
خط الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين .
خط الهجوم: أيمن حسين .
ومن المقرر أن يلتقى الفائز من تلك المباراة فى دور ربع النهائى بمنتخب طاجستان.
البوابة سبورت
كأس آسيا.. أيمن حسين يقود العراق لمواجهة الأردن
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أعلن مانويل خيسوس كاساس المدير الفنى للمنتخب العراقى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأردن، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.
أعلن مانويل خيسوس كاساس المدير الفنى للمنتخب العراقى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الأردن، وذلك بعد قليل على ملعب " استاد خليفة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 والتى تستضيفه قطر.