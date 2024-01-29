ضبط 15 طن مواد غذائية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية.

وأسفرت عن 2.5 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بغرب النوبارية، وضبط كمية من العطور مجهولة المصدر و130 عبوة مبيدات وأسمدة منتهية الصلاحية ومخبز سياحى يدار بدون ترخيص، ومحطة تمويل سيارات لبيعها السولار بأزيد من السعر.

و كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة لضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وذلك بمراكز وادي النطرون وأبو حمص.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر و إيتاى البارود تم ضبط 670 كجم بقوليات مجهولة المصدر و700 كرتونة سمن و12 طن سمن أبيض وأصفر داخل مصنعين بدون ترخيص و 212 شيكارة علف ونخالة 60 كجم سكر مجهول المصدر و15 عبوة مبيدات زراعية محظور تداولها داخل محلات المبيدات الزراعية، كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.